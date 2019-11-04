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Горожане и члены Greenpeace вышли на улицу Бухареста с требованием остановить вырубку лесов

04 ноября 2019 14:23
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Новости Румынии. Более двух тысяч человек вышли на улицы Бухареста с призывом остановить незаконную вырубку лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди, одетые в костюмы животных, стояли в центре города и выкрикивали свои лозунги.

Горожане и члены Greenpeace вышли на улицу Бухареста с требованием остановить вырубку лесов-1

Присоединились к акции и представители Greenpeace. По мнению протестующих, в Румынии действует преступная группировка, которая вырубает деревья и убивает тех, кто пытается им помешать. Уже известно, как минимум, о шести погибших лесниках.

Горожане и члены Greenpeace вышли на улицу Бухареста с требованием остановить вырубку лесов-4

Протестующие, призывают власти провести публичное расследование этих преступлений. По оценкам румынского Greenpeace, ежегодно в стране незаконно добывают порядка 20 миллионов кубометров древесины.

Горожане и члены Greenpeace вышли на улицу Бухареста с требованием остановить вырубку лесов-7

# Экология # Фотофакт

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