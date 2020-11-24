Города украшают яркими гирляндами и скульптурами. Как мир готовится встречать Новый год?

Города многих стран мира украшают яркими гирляндами и необычными скульптурами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Города многих стран мира украшают яркими гирляндами и необычными скульптурами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рождественский сезон уже стартовал в Париже. Знаменитая центральная улица французской столицы засияла красными огнями. Обычно за включением красочной иллюминации на Елисейских полях следят сотни жителей. Однако в нынешнем году на фоне пандемии традиционная церемония прошла в онлайн-формате.
Праздничной атмосферой окутан уже и Берлин. Огоньками украшены Бранденбургские ворота и центральные улицы города. Засияли магазины и деревья, а вишенкой на торте стал большой разноцветный Щелкунчик.