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Города украшают яркими гирляндами и скульптурами. Как мир готовится встречать Новый год?

24 ноября 2020 12:12
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Города многих стран мира украшают яркими гирляндами и необычными скульптурами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Города украшают яркими гирляндами и скульптурами. Как мир готовится встречать Новый год?-1

Рождественский сезон уже стартовал в Париже. Знаменитая центральная улица французской столицы засияла красными огнями. Обычно за включением красочной иллюминации на Елисейских полях следят сотни жителей. Однако в нынешнем году на фоне пандемии традиционная церемония прошла в онлайн-формате.

Города украшают яркими гирляндами и скульптурами. Как мир готовится встречать Новый год?-4

Праздничной атмосферой окутан уже и Берлин. Огоньками украшены Бранденбургские ворота и центральные улицы города. Засияли магазины и деревья, а вишенкой на торте стал большой разноцветный Щелкунчик.

# Новый год # Фотофакт

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