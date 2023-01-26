Горело несколько этажей. В высотном доме в Чикаго произошёл пожар

Новости США. Сильнейший пожар вспыхнул в многоэтажке американского Чикаго. Известно об одном погибшем. Еще восемь жильцов доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вспыхнуло на 15-м этаже и очень быстро достигло 24-го. Жертв, по словам пожарных, могло быть гораздо больше, так как в доме живут в основном пенсионеры, которым было очень трудно покинуть его самостоятельно. Выбраться из пылающего здания им помогли прибывшие на место спасатели. На то, чтобы справиться с огнем, специалистам понадобилось более 3 часов. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.