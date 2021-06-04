Горел открытым пламенем. В отеле Мадрида произошёл крупный пожар

Новости Испании. Крупный пожар произошел в четырехзвездочном отеле Мадрида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило несколько верхних этажей здания.

В момент ЧП внутри находились около 200 человек. Всех их эвакуировали. В ликвидации возгорания были задействованы 15 пожарных расчетов.