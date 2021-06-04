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Горел открытым пламенем. В отеле Мадрида произошёл крупный пожар

04 июня 2021 08:41
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Новости Испании. Крупный пожар произошел в четырехзвездочном отеле Мадрида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя охватило несколько верхних этажей здания.

Горел открытым пламенем. В отеле Мадрида произошёл крупный пожар-1

В момент ЧП внутри находились около 200 человек. Всех их эвакуировали. В ликвидации возгорания были задействованы 15 пожарных расчетов.

Горел открытым пламенем. В отеле Мадрида произошёл крупный пожар-4

Что стало причиной происшествия, предстоит установить правоохранителям. Информации о пострадавших пока не поступало.

# Пожар # Фотофакт

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