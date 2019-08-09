Гонки 60 тысяч резиновых уточек: в Чикаго прошёл благотворительный заплыв

Новости США. На реке в Чикаго прошли гонки резиновых уточек. Их общее число превысило 60 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поучаствовать в соревновании мог любой желающий. Для этого нужно было лишь купить себе одну из уточек всего за 5 долларов. Соревнования проходят в Чикаго ежегодно уже в течение 14 лет. Победитель заплыва получает традиционный приз – автомобиль.