Прямой эфир

Гондолы осели на дне каналов. Венецию накрыла засуха

14 января 2020 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Сильнейшее наводнение в Венеции сменилось засухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гондолы осели на дне каналов. Венецию накрыла засуха-1

Знаменитые каналы, которые служат одной из главных туристических достопримечательностей города, обмелели, обнажив копившийся здесь годами ил.

Гондолы осели на дне каналов. Венецию накрыла засуха-4

Уровень воды упал почти на полметра. Причина явления – приливы исключительно низкого уровня. Всего два месяца назад более 70% итальянского города было под водой.

Гондолы осели на дне каналов. Венецию накрыла засуха-7

Но в эти дни местным жителям и туристам предстаёт совсем иная картина: венецианские гондолы осели на дне каналов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае автобус с пассажирами провалился под землю
14 января 2020 09:26

В Китае автобус с пассажирами провалился под землю

ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети
14 января 2020 09:14

ТЦ в Киеве залило кипятком из-за прорыва теплосети

Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус
14 января 2020 08:12

Белорус получил травмы при восхождении на Эльбрус