Гондолы осели на дне каналов. Венецию накрыла засуха

Новости Италии. Сильнейшее наводнение в Венеции сменилось засухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Сильнейшее наводнение в Венеции сменилось засухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знаменитые каналы, которые служат одной из главных туристических достопримечательностей города, обмелели, обнажив копившийся здесь годами ил.
Уровень воды упал почти на полметра. Причина явления – приливы исключительно низкого уровня. Всего два месяца назад более 70% итальянского города было под водой.
Но в эти дни местным жителям и туристам предстаёт совсем иная картина: венецианские гондолы осели на дне каналов.