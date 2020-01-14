Гондолы осели на дне каналов. Венецию накрыла засуха

Новости Италии. Сильнейшее наводнение в Венеции сменилось засухой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитые каналы, которые служат одной из главных туристических достопримечательностей города, обмелели, обнажив копившийся здесь годами ил.

Уровень воды упал почти на полметра. Причина явления – приливы исключительно низкого уровня. Всего два месяца назад более 70% итальянского города было под водой.