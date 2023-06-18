Голосуют и мёртвые, и живые. Что не так с выборами в США?

Мы в очередной раз столкнулись с пресловутыми западными двойными стандартами, когда то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. На неделе у Президента спросили, кто победит на выборах в США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко ответил, что будет болеть за Дональда Трампа. С его избранием появится хотя бы небольшой шанс на приостановку конфликта в Украине.

Но не меньше, чем исход выборов, в Штатах интересна и сама система голосования. Как выразился Президент, по сравнению с тем, как проходят выборы в США, наша так называемая диктатура выглядит просто святой, и эти люди, между прочим, учат нас жить. Это ужас! Наша «диктатура» святая! Лукашенко спросили про выборы в США.

В США две правящие группы – республиканцы и демократы. Различий между ними почти нет, но в одних Штатах с момента основания США голосуют за республиканцев, а в других – за демократов. При этом в каждом штате своя система выборов: можно голосовать по почте, по интернету, голосовать без документов, после закрытия участков и даже за покойников. Все зависит от того, какая партия контролирует конкретный штат и его избирательную комиссию. А далее голоса людей (живых, мертвых, без документов, голосовавших два-три раза) распределяются между выборщиками.

Что касается Демпартии США, о которой вспоминал наш Президент, то это очень условное название. Этот блок организовали американские плантаторы для защиты рабства, и в то время эта партия тоже называлась демократической. Сегодня ее можно называть «партией войны». Эта группа зарабатывает на военных заказах, связанных с Украиной и Европой, и всеми силами поддерживает конфликт. Опять же, к демократии это не имеет никакого отношения. Политики, которые выступают от имени Демпартии, просто принадлежат к одной группировке сил, а республиканцы – к другой. По этому принципу в Штатах разделены СМИ, ВПК, спецслужбы, фонды. И это та самая партийная машина, о которой говорил Президент.