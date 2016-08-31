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Голосование по импичменту Дилмы Русефф состоится 31 августа

31 августа 2016 10:15
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Новости Бразилии. Дилемма Русефф. В Бразилии 31 августа состоится очередной раунд голосования по вопросу окончательной отставки президента. Этот вопрос расколол парламентариев на два лагеря, впрочем, как и всю страну.

Предыдущие дебаты о судьбе Дилмы Русефф проходили этой ночью и превратились в 16-часовой марафон. Причем жаркие споры состоялись не только в парламенте, но и на улицах страны. Манифестация сторонников временного отстраненного главы государства закончилась дракой с противниками. Полиция задержала десятки человек. Однако ситуацию это едва ли исправило.

Оставить или убрать Русефф – окончательную точку поставят депутаты сегодня в семнадцать часов по минскому времени. Так или иначе, ближайшие выборы президента Бразилии состоятся через два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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