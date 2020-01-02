Голландии не существует. Страна сменила название

Новости Нидерландов. Голландии больше не существует. Теперь страна официально называется Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство рассчитывает, что такая мера позволит укрепить имидж страны. Кроме того, власти полагают, что данное решение перераспределит туристический поток. Большинство иностранцев посещают именно историческую часть Нидерландов: Амстердам, Харлем и Гаагу. И с наплывом туристов эти города не справляются.