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Голландии не существует. Страна сменила название

02 января 2020 11:27
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Новости Нидерландов. Голландии больше не существует. Теперь страна официально называется Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голландии не существует. Страна сменила название -1

Правительство рассчитывает, что такая мера позволит укрепить имидж страны. Кроме того, власти полагают, что данное решение перераспределит туристический поток. Большинство иностранцев посещают именно историческую часть Нидерландов: Амстердам, Харлем и Гаагу. И с наплывом туристов эти города не справляются.

Голландии не существует. Страна сменила название -4

Параллельно с названием меняется и логотип страны. Ребрендинг обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

# Международная политика # Фотофакт

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