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Гнев, неуверенность и бессилие – самые популярные эмоции немцев осенью по результатам соцопроса

27 сентября 2022 06:40
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Новости Германии. Гнев, неуверенность и бессилие. Политическая ситуация в ФРГ вызывает у немцев все более негативные эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гнев, неуверенность и бессилие – самые популярные эмоции немцев осенью по результатам соцопроса-1

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел один из самых популярных еженедельных журналов страны. Как отмечает издание, очевидными причинами ухудшения эмоционального состояния немцев являются стремительная инфляции, боевые действия в Европе и опасения по поводу цен на энергоносители. Тенденция ясна: настроения немцев становятся все мрачнее. И очевидно, что с приходом зимы ситуация не улучшится.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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