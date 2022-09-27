Гнев, неуверенность и бессилие – самые популярные эмоции немцев осенью по результатам соцопроса

Новости Германии. Гнев, неуверенность и бессилие. Политическая ситуация в ФРГ вызывает у немцев все более негативные эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел один из самых популярных еженедельных журналов страны. Как отмечает издание, очевидными причинами ухудшения эмоционального состояния немцев являются стремительная инфляции, боевые действия в Европе и опасения по поводу цен на энергоносители. Тенденция ясна: настроения немцев становятся все мрачнее. И очевидно, что с приходом зимы ситуация не улучшится.