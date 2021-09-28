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Глобальные проблемы не сплотили политиков. Почему на сессии Генассамблеи ООН звучало столько критики и обвинений?

28 сентября 2021 09:41
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Новости США. В Нью-Йорке завершилась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь дней мировые лидеры обсуждали, как спасти планету и людей от изменения климата и пандемии коронавируса.

Глобальные проблемы не сплотили политиков. Почему на сессии Генассамблеи ООН звучало столько критики и обвинений?-1

Казалось бы, проблемы, которые могут уничтожить человечество, должны были сплотить политиков. Но, как видно, этого не произошло. Ключевые события последних лет не добавили единства в мире, а скорее повысили уровень конфликтности.

Так, не смогли мировые лидеры прийти к единому мнению, как спасти человечество от пандемии и как вместе с ней бороться. Одни раскритиковали ООН за бездействие, другие говорили о неравномерном распределении препаратов от коронавируса среди стран, третьи выясняли, чья же вакцина лучше.

Глобальные проблемы не сплотили политиков. Почему на сессии Генассамблеи ООН звучало столько критики и обвинений?-4

Полная неразбериха началась при обсуждении кризиса, вызванного глобальным изменением климата. Тут начались споры, кто, как и какой орган должен принимать решения по этому вопросу. Несколько стран просто обвинили в этом кризисе капиталистические страны. В ответ получили взаимные упреки.

Глобальные проблемы не сплотили политиков. Почему на сессии Генассамблеи ООН звучало столько критики и обвинений?-7

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# ООН # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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