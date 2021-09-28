Глобальные проблемы не сплотили политиков. Почему на сессии Генассамблеи ООН звучало столько критики и обвинений?

Новости США. В Нью-Йорке завершилась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семь дней мировые лидеры обсуждали, как спасти планету и людей от изменения климата и пандемии коронавируса.

Казалось бы, проблемы, которые могут уничтожить человечество, должны были сплотить политиков. Но, как видно, этого не произошло. Ключевые события последних лет не добавили единства в мире, а скорее повысили уровень конфликтности.

Так, не смогли мировые лидеры прийти к единому мнению, как спасти человечество от пандемии и как вместе с ней бороться. Одни раскритиковали ООН за бездействие, другие говорили о неравномерном распределении препаратов от коронавируса среди стран, третьи выясняли, чья же вакцина лучше.