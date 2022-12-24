Global Times: новая помощь Украине от США сделает конфликт более жёстким

Вашингтон затягивает конфликт в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, новый пакет помощи США сделает его еще более жестким. Об этом пишет китайское издание Global Times.

В начале недели Конгресс США предложил ежегодный законопроект о расходах, содержащий экстренную помощь Украине до 45 миллиардов долларов. Визит Зеленского должен был окончательно убедить законодателей, у которых есть опасения или сомнения на этот счет. Тем более что, по прогнозам, в 2023 году глава Штатов Джо Байден столкнется с неопределенностью касаемо поддержки Киева. Поэтому важно принять решение как можно скорее. К тому же, как утверждают авторы статьи, в глазах большинства американских политиков поддержка Украины – это поддержка самих США.