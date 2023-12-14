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Главы спецслужб Польши остались без работы

14 декабря 2023 07:54
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Главы спецслужб Польши отправлены в отставку. С предложением выступил новый премьер-министр страны. Окончательное решение приняла парламентская комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы спецслужб Польши остались без работы-1

В результате занимаемые должности оставили руководители сразу пяти служб: агентства разведки, внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Службы военной разведки и контрразведки. Накануне президент страны Анджей Дуда привел к присяге главу правительства и его кабинет министров. Торжественная церемония прошла в Варшаве.

# Международная политика # Новости Польши

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