Главы спецслужб Польши остались без работы

Главы спецслужб Польши отправлены в отставку. С предложением выступил новый премьер-министр страны. Окончательное решение приняла парламентская комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате занимаемые должности оставили руководители сразу пяти служб: агентства разведки, внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Службы военной разведки и контрразведки. Накануне президент страны Анджей Дуда привел к присяге главу правительства и его кабинет министров. Торжественная церемония прошла в Варшаве.