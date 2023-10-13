Главы МИД стран СНГ призвали немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Министры выразили обеспокоенность в связи с крупномасштабной эскалацией боевых действий, повлекшей многочисленные жертвы среди мирного населения. Главы внешнеполитических ведомств акцентировали необходимость действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и обеспечить предоставление всем нуждающимся необходимого содействия. Также в документе подчеркивается важность наращивания международных и региональных дипломатических усилий, направленных на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. Напомним, ситуация обострилась 7 октября. За это время число погибших с обеих сторон приблизилось к трем тысячам человек. Еще 10 тысяч среди раненых.