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Главы МИД стран СНГ призвали немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

13 октября 2023 13:54
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Главы МИД СНГ призвали стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению боевых действий и открытию гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения. Совместное заявление принято в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МИД стран СНГ призвали немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке-1

Министры выразили обеспокоенность в связи с крупномасштабной эскалацией боевых действий, повлекшей многочисленные жертвы среди мирного населения. Главы внешнеполитических ведомств акцентировали необходимость действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и обеспечить предоставление всем нуждающимся необходимого содействия. Также в документе подчеркивается важность наращивания международных и региональных дипломатических усилий, направленных на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. Напомним, ситуация обострилась 7 октября. За это время число погибших с обеих сторон приблизилось к трем тысячам человек. Еще 10 тысяч среди раненых.

# Международная политика # Фотофакт

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