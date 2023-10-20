Главой пресс-службы Минобороны Украины станет писатель-фантаст

Писатель-фантаст Илларион Павлюк будет назначен на пост руководителя пресс-службы украинского оборонного ведомства. Такую информацию приводит Еspreso.tv, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Павлюк в 2015 году принимал участие в военных действиях в Донбассе. Он входил в состав добровольческого разведывательного специального подразделения «Гарпун». В первой декаде 2022 года писатель был мобилизован в подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины. Там автор фантастических триллеров и научной фантастики Павлюк прослужил полтора года.