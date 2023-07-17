Новости Италии. Главный аэропорт Сицилии закрыли из-за пожара. Все рейсы отменены, а деятельность воздушной гавани приостановлена минимум до среды, 19 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время возгорание удалось локализовать. В отдельных частях здания продолжается борьба с задымлением. Люди, находившиеся внутри в момент ЧП, эвакуированы. Пострадавших нет. Аэропорт в Катании – самый загруженный на острове Сицилия. Он принимает десятки рейсов в день.