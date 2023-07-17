Прямой эфир

Главный аэропорт Сицилии закрыли из-за пожара

17 июля 2023 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Главный аэропорт Сицилии закрыли из-за пожара. Все рейсы отменены, а деятельность воздушной гавани приостановлена минимум до среды, 19 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный аэропорт Сицилии закрыли из-за пожара-1

В настоящее время возгорание удалось локализовать. В отдельных частях здания продолжается борьба с задымлением. Люди, находившиеся внутри в момент ЧП, эвакуированы. Пострадавших нет. Аэропорт в Катании – самый загруженный на острове Сицилия. Он принимает десятки рейсов в день.

# Пожар # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Российский МИД сделал заявление после атаки на Крымский мост
17 июля 2023 14:29

Российский МИД сделал заявление после атаки на Крымский мост

Риттер: Россия разгромит ВС Украины к концу лета
17 июля 2023 13:37

Риттер: Россия разгромит ВС Украины к концу лета

Россия сворачивает гуманитарный коридор в акватории Чёрного моря
17 июля 2023 13:36

Россия сворачивает гуманитарный коридор в акватории Чёрного моря