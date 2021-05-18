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Главное – правильно пощекотать моллюска. Во Франции научились делать мыло из улиток

18 мая 2021 09:29
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Новости Франции. Во Франции научились делать мыло из улиток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы получить от моллюска необходимую слизь, главное его правильно пощекотать.

Главное – правильно пощекотать моллюска. Во Франции научились делать мыло из улиток-1

Такую процедуру нужно произвести минимум с 40 улитками, чтобы получить стограммовый кусок мыла. Оно содержит природные молекулы коллагена и эластина, которые обладают антивозрастными и заживляющими кожу свойствами.

Главное – правильно пощекотать моллюска. Во Франции научились делать мыло из улиток-4

Редкие во Франции средства гигиены производят лишь три человека. На этой ферме недалеко от города Лилль живут около 60 000 улиток.

# Необычное # Фотофакт

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