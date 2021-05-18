Главное – правильно пощекотать моллюска. Во Франции научились делать мыло из улиток

Новости Франции. Во Франции научились делать мыло из улиток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы получить от моллюска необходимую слизь, главное его правильно пощекотать.
Новости Франции. Во Франции научились делать мыло из улиток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы получить от моллюска необходимую слизь, главное его правильно пощекотать.
Такую процедуру нужно произвести минимум с 40 улитками, чтобы получить стограммовый кусок мыла. Оно содержит природные молекулы коллагена и эластина, которые обладают антивозрастными и заживляющими кожу свойствами.
Редкие во Франции средства гигиены производят лишь три человека. На этой ферме недалеко от города Лилль живут около 60 000 улиток.