Главное – правильно пощекотать моллюска. Во Франции научились делать мыло из улиток

Новости Франции. Во Франции научились делать мыло из улиток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы получить от моллюска необходимую слизь, главное его правильно пощекотать.

Такую процедуру нужно произвести минимум с 40 улитками, чтобы получить стограммовый кусок мыла. Оно содержит природные молекулы коллагена и эластина, которые обладают антивозрастными и заживляющими кожу свойствами.