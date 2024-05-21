Глава ВОЗ заявил о крайне тяжёлой ситуации в Газе

Глава ВОЗ заявил о крайне тяжелой ситуации в Газе. В организации призвали Израиль разрешить поставки гуманитарной помощи в регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его население сталкивается с голодом. Однако дефицит касается не только продуктов питания, но и лекарственных препаратов. Функционирование последних работающих больниц без них попросту невозможно. ВОЗ удалось сделать небольшие запасы необходимых медикаментов и материалов, однако без дополнительных поставок оказывать помощь пострадавшим будет сложно.

Тем не менее сейчас в центре внимания общественности находится не ситуация в секторе Газа, а запрос Международного уголовного суда на арест премьер-министра Нетаньяху и лидеров ХАМАС. Их обвиняют в военных преступлениях и актах против человечности. США уже обещают наказать судей санкциями и грозят им неким надлежащим ответом. Пусть формулировка пока несколько расплывчата, посыл Вашингтона ясен, как и его позиция по происходящему на Ближнем Востоке.