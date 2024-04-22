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Глава военной разведки Израиля Халива ушел в отставку

22 апреля 2024 10:23
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Генерал-майор Аарон Халива, глава разведывательного управления Генерального штаба израильской армии, заявил о своем уходе в отставку, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Об этом пишет РИА Новости.

О своем намерении он оповестил начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Халива покинет свой пост, как только назначит своего преемника. Свое заявление он объяснил тем, что произошло 7 октября 2023 года.

Как пишет Ynet, Халива принял свое решение об увольнении в начале операции в Газе, но перенес его на период после окончания активных боев.

В итоге атаки боевиков ХАМАС на территории Израиля погибли около 1,2 тысячи человек, свыше пяти тысячи получили травмы, более ста человек до сих пор остаются в плену у палестинского движения.

# Международная политика

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