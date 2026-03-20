Глава раскольнической УПЦ КП Филарет умер в возрасте 97 лет

Филарет (Денисенко), глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата, скончался в возрасте 97 лет. О смерти сообщил глава ПЦУ Епифаний. Об этом пишет РИА Новости.

В 1966 году Филарет стал экзархом УПЦ, а в конце 80-х годов считался одним из главных преемников патриарха Пимена. Однако в 1990 году предстоятелем Русской православной церкви был избран Алексий (Ридигер), а не он.

Разочарованный Денисенко потребовал автокефалии для УПЦ. На Архиерейском соборе в 1992 году он согласился на компромисс, но позже отказался от своих слов. Украинские епископы отстранили его от должности, после чего он при поддержке властей создал «Киевский патриархат». В 1997 году Архиерейский собор Русской православной церкви предал его анафеме.

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