Глава погранохраны Латвии: Латвия намерена закрыть КПП «Урбаны

Беларусь открыта для зарубежных гостей, несмотря на регулярные обвинения в некой агрессии. Хотя на самом деле исходит она от некоторых соседних государств. Так, Латвия намерена закрыть один из двух пунктов пропуска на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава национальной погранохраны.