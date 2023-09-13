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Глава погранохраны Латвии: Латвия намерена закрыть КПП «Урбаны

13 сентября 2023 20:42
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Беларусь открыта для зарубежных гостей, несмотря на регулярные обвинения в некой агрессии. Хотя на самом деле исходит она от некоторых соседних государств. Так, Латвия намерена закрыть один из двух пунктов пропуска на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава национальной погранохраны.

Глава погранохраны Латвии: Латвия намерена закрыть КПП «Урбаны-1

По его словам, речь идет о КПП «Урбаны» – так он называется с белорусской стороны. За сутки через него проходят 300 легковых и 200 грузовых автомобилей. Рига ссылается на рост попыток нелегального пересечения границы. А закрытие одного из пунктов пропуска позволило бы им получить дополнительное количество сотрудников для охраны латвийско-белорусских рубежей.

# Граница # Фотофакт

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