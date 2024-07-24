Киевский режим зашел в тупик в своей собственной игре. Во время официального визита в Пекин министр иностранных дел Украины Кулеба заявил о готовности властей начать переговоры с российской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, они должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира. В последнее время с украинской стороны все чаще стали поступать призывы к построению мирного диалога и разрешения конфликта дипломатическим путем, однако общую картину портит политика Зеленского. Еще 2 года назад он подписал закон, который запрещает вести какие-либо переговоры с российскими властями. Этот факт замораживает любые начинания сторон, что не удивительно. Западные политики продолжают управлять Зеленским, который находится в их полной финансовой зависимости.