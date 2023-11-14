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Глава МИД Латвии признал, что страна не в восторге от помощи Украине

14 ноября 2023 13:17
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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш высказал свое недовольство по поводу необходимости поддерживать Украину, указывая на расходы, связанные с этим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телефонный разговор министра с российскими пранкерами.

Он также отметил, что полноценное эмбарго против РФ было бы эффективно, если бы его поддерживали все страны ЕС. Кариньш высказал опасения по поводу возможности увеличения числа беженцев в результате конфликта в Украине. Кроме этого, он отметил, что тема украинского конфликта утрачивает свою актуальность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

# Международная политика

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