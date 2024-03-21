Глава МИД Латвии начал заикаться после вопроса о депортации россиян

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью Deutsche Welle 20 марта отметил, что жителям Латвии следует знать национальный язык, как это требуют в других странах Европы. Об этом сообщает издание «Известия».

Когда журналист спросил главу МИД Латвии о причинах депортации русскоязычных из страны, тот начал заикаться.

В прошлом октябре 3 255 граждан России, проживавших в Латвии, получил уведомления о том, что они должны покинуть страну. Российская сторона заявила о готовности разместить всех этих людей.

С сентябре 2022 года Латвия, Эстония, Литва и Польша запрещают въезд в страну российским гражданам с шенгенскими визами. В январе 2024 года Литва выступила с инициативой продлить этот срок до мая 2025 года. Все происходит на фоне ужесточения антироссийских санкций в связи с проведением спецоперации в Донбассе.