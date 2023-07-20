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Глава Мелитопольского района: Каховского водохранилища больше не существует

20 июля 2023 06:47
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Вода из Каховского водохранилища не поступает в Северо-Крымский канал. Об этом заявил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута, приводит его слова РИА Новости.

Сигута пояснил, что Каховского водохранилища больше нет. Речь идет о Запорожской области, где оно практически полностью высохло. Там буквально остались лужицы, отметил он. По словам главы района, немного водохранилища осталось в Херсонской области. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и не разливаются на месте бывшего водохранилища. 

# общество

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