Глава Мелитопольского района: Каховского водохранилища больше не существует

Вода из Каховского водохранилища не поступает в Северо-Крымский канал. Об этом заявил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута, приводит его слова РИА Новости.

Сигута пояснил, что Каховского водохранилища больше нет. Речь идет о Запорожской области, где оно практически полностью высохло. Там буквально остались лужицы, отметил он. По словам главы района, немного водохранилища осталось в Херсонской области. Реки Днепр и Конка идут по своим руслам и не разливаются на месте бывшего водохранилища.