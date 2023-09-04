Прямой эфир

Глава комитета по расширению НАТО призвал Армению присоединиться к Альянсу

04 сентября 2023 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Председатель Европейского комитета по вопросам расширения НАТО Гюнтер Фелингер обратился к Армении с предложением о присоединении к Североатлантическому альянсу, пишет РИА Новости. Об этом он сообщил в своем аккаунте X (бывший Twitter), адресовав свой призыв премьер-министру Армении Николу Пашиняну. 

Фелингер дополнил сообщение фразой «защитите Армению» и поставил метку на аккаунт президента США Джо Байдена. На армяно-азербайджанской границе периодически возникают перестрелки. Российская сторона предложила направить на границу Армении и Азербайджана наблюдательную миссию ОДКБ. Хотя Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян заявил, что участие в ОДКБ создает для Еревана некоторые проблемы.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Шольц показал фото с черной глазной повязкой после травмы во время пробежки
04 сентября 2023 10:03

Шольц показал фото с черной глазной повязкой после травмы во время пробежки

Необычные изделия из войлока показали на выставке в Нью-Йорке. Показываем самые интересные
04 сентября 2023 09:38

Необычные изделия из войлока показали на выставке в Нью-Йорке. Показываем самые интересные

Робот-поводырь будет помогать людям с нарушением зрения. Показываем разработку швейцарских учёных
04 сентября 2023 09:37

Робот-поводырь будет помогать людям с нарушением зрения. Показываем разработку швейцарских учёных