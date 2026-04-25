Глава французской энергетической компании заявил об угрозе дефицита энергоносителей

Французский энергетический концерн заявил об угрозе дефицита ресурсов в ближайшие месяцы. Причина – эскалация на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива. По последним данным, стратегических запасов нефти Франции хватит лишь на 108 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все резервы уже исчерпаны. Если ситуация продлится еще 2-3 месяца, Европа вступит в эпоху энергетического голода, подобного тому, что уже наблюдается во многих странах. В Пакистане, который сильно зависит от импорта сжиженного газа, это уже привело к коллапсу. Власти анонсировали веерные отключения электроэнергии на 2-3 часа, но в некоторых районах, на полдня. Эксперты опасаются, что подобный сценарий ожидает и Францию. Уровень газа в европейских хранилищах критический – 28 %. Ту же тенденцию подтверждают и нефтяные запасы. Резервы стремительно тают. Аналитики говорят, что стране нужно срочно строить трубопроводную сеть, что должно спасти ее от тотального дефицита.