Глава Евросовета Кошта выступил против угроз Зеленского Орбану

Председатель Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал резкие замечания главы Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что неуместное обращение к лидеру страны-члена ЕС недопустимо, особенно в эмоциональной ситуации.

В то же время Кошта акцентировал, что блокирование Венгрией решения ЕС о предоставлении Украине военного кредита на сумму 90 млрд евро также недопустимо.

В последнее время между Киевом и Будапештом складываются напряженные отношения. 5 марта Зеленский вновь раскритиковал Орбана и пригрозил направить против него украинские вооруженные силы, если Венгрия продолжит препятствовать решению ЕС.

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