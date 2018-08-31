Глава Еврокомиссии выступит за отмену сезонного перевода часов в странах ЕС

Голосование по этому вопросу должно пройти в Европарламенте, а также в каждом государстве, которое входит в состав союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Голосование по этому вопросу должно пройти в Европарламенте, а также в каждом государстве, которое входит в состав союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 4 по 16 августа в ЕС проводился онлайн-опрос, где граждане могли высказаться «за» или «против» перевода часов. Участие в голосовании приняли 4 миллиона 600 тысяч граждан. 80 % респондентов выразили желание отказаться от перевода времени.