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Глава Еврокомиссии выступит за отмену сезонного перевода часов в странах ЕС

31 августа 2018 11:14
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Голосование по этому вопросу должно пройти в Европарламенте, а также в каждом государстве, которое входит в состав союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Еврокомиссии выступит за отмену сезонного перевода часов в странах ЕС -1

С 4 по 16 августа в ЕС проводился онлайн-опрос, где граждане могли высказаться «за» или «против» перевода часов. Участие в голосовании приняли 4 миллиона 600 тысяч граждан. 80 % респондентов выразили желание отказаться от перевода времени.

Глава Еврокомиссии выступит за отмену сезонного перевода часов в странах ЕС -4

# Международная политика # Фотофакт

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