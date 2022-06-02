Гигин: «Силовики режима Зеленского больше всего боятся нашего спецназа»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудили информационную войну, пропаганду и контрпропаганду, спецоперацию КГБ в Украине. В гостях – философ и политолог Вадим Гигин и журналист Константин Придыбайло.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я хочу сказать спасибо нашим ребятам. Я так понимаю, что группа «Альфа» (о ней идет разговор) принимала участие и в обезвреживании того человека, который мне там хотел язык отрезать. Ребята, вы герои, спасибо вам огромное. Я представляю, сколько мы всего не знаем, сколько всего на самом деле происходит, поэтому нашим силовикам низкий поклон, огромное спасибо. Вадим Францевич, я тут подумал: если одна сторона и ее представитель позвали белорусов на бойню, они позвали их ехать туда умирать, они позвали их в коллаборационистский батальон, они даже сами жалуются, что у них там никакого статуса нет, и их позвали просто как пушечное мясо. Вадим Гигин, политолог:

Там и батальона нет. Благодаря нашим спецслужбам мы знаем, что там нет батальона. Численность батальона – 500 человек, а там нет батальона, там, может, рота только наберется. Всех знаем поименно. Кстати, они боятся, между прочим, применять этот «батальон» единым подразделением, потому что лягут заночевать, а тут их откалибруют – и привет. Так откалибровали в Николаеве, в Десне, в Чернигове, на Яворовском полигоне и много где еще. Григорий Азаренок:

Завершу мысль. Одна сторона позвала белорусов умирать, а Александр Лукашенко за своих людей, за своих граждан, за дальнобойщиков послал туда лучших, элитных воинов, но спасти наших граждан, самых простых – дальнобойщиков. И здесь та мировоззренческая пропасть между двумя сторонами.

Вадим Гигин:

Давайте скажем, что Президент всегда выполняет обещания. Если сказал, что виновных в смерти наших людей найдут и накажут, значит, найдут и накажут. Если он пообещал своим журналистам, когда неоднократно было и в 2020 году, и когда началось Всебелорусское народное собрание, ничего не бойтесь, все будут защищены, – сдержит слово всегда. 1 марта мы с вами были на Совете безопасности во Дворце Независимости, где он дал поручение не под камеры телевизионные Комитету государственной безопасности применить в том числе и специальные силы, чтобы помочь нашим людям. Применили, помогли. Кстати, знаем по перехватам, что с той стороны силовики режима Зеленского больше всего боятся нашего спецназа. У нас же не только спецназ КГБ есть, а у нас очень классный пограничный спецназ, у нас очень классные силы специальных операций – легендарные три наши бригады (38-я, которая сейчас развернута на границе, гвардейская штурмовая, 103-я Витебская и 5-я в Марьиной Горке). И это внутренние войска, то есть это тысячи бойцов, это не считая обычных наших сил. Их очень боятся, между прочим, потому что все знают профессионализм белорусского спецназа. Григорий Азаренок:

Несмотря на то, что рассказывают разные лебядки.