Гигин: «Силовики режима Зеленского больше всего боятся нашего спецназа»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудили информационную войну, пропаганду и контрпропаганду, спецоперацию КГБ в Украине. В гостях – философ и политолог Вадим Гигин и журналист Константин Придыбайло.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудили информационную войну, пропаганду и контрпропаганду, спецоперацию КГБ в Украине. В гостях – философ и политолог Вадим Гигин и журналист Константин Придыбайло.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я хочу сказать спасибо нашим ребятам. Я так понимаю, что группа «Альфа» (о ней идет разговор) принимала участие и в обезвреживании того человека, который мне там хотел язык отрезать. Ребята, вы герои, спасибо вам огромное. Я представляю, сколько мы всего не знаем, сколько всего на самом деле происходит, поэтому нашим силовикам низкий поклон, огромное спасибо. Вадим Францевич, я тут подумал: если одна сторона и ее представитель позвали белорусов на бойню, они позвали их ехать туда умирать, они позвали их в коллаборационистский батальон, они даже сами жалуются, что у них там никакого статуса нет, и их позвали просто как пушечное мясо.
Вадим Гигин, политолог:
Там и батальона нет. Благодаря нашим спецслужбам мы знаем, что там нет батальона. Численность батальона – 500 человек, а там нет батальона, там, может, рота только наберется. Всех знаем поименно. Кстати, они боятся, между прочим, применять этот «батальон» единым подразделением, потому что лягут заночевать, а тут их откалибруют – и привет. Так откалибровали в Николаеве, в Десне, в Чернигове, на Яворовском полигоне и много где еще.
Григорий Азаренок:
Завершу мысль. Одна сторона позвала белорусов умирать, а Александр Лукашенко за своих людей, за своих граждан, за дальнобойщиков послал туда лучших, элитных воинов, но спасти наших граждан, самых простых – дальнобойщиков. И здесь та мировоззренческая пропасть между двумя сторонами.
Вадим Гигин:
Давайте скажем, что Президент всегда выполняет обещания. Если сказал, что виновных в смерти наших людей найдут и накажут, значит, найдут и накажут. Если он пообещал своим журналистам, когда неоднократно было и в 2020 году, и когда началось Всебелорусское народное собрание, ничего не бойтесь, все будут защищены, – сдержит слово всегда. 1 марта мы с вами были на Совете безопасности во Дворце Независимости, где он дал поручение не под камеры телевизионные Комитету государственной безопасности применить в том числе и специальные силы, чтобы помочь нашим людям. Применили, помогли. Кстати, знаем по перехватам, что с той стороны силовики режима Зеленского больше всего боятся нашего спецназа. У нас же не только спецназ КГБ есть, а у нас очень классный пограничный спецназ, у нас очень классные силы специальных операций – легендарные три наши бригады (38-я, которая сейчас развернута на границе, гвардейская штурмовая, 103-я Витебская и 5-я в Марьиной Горке). И это внутренние войска, то есть это тысячи бойцов, это не считая обычных наших сил. Их очень боятся, между прочим, потому что все знают профессионализм белорусского спецназа.
Григорий Азаренок:
Несмотря на то, что рассказывают разные лебядки.
Вадим Гигин:
У меня есть два любимых военных эксперта. Если у вас плохое настроение, то почитайте. Я сделаю рекламу Лебядку, даже денег с него не попрошу. Олег Жданов (есть такой украинский эксперт) и Ягор Лебядок – это отличные эксперты. Я не знаю, что они за вайскоўцы, но это тот случай (есть такая поговорка народная), когда два дебила – это сила. Я не знаю, где Лебядок служил, но Жданов – вроде, украинский полковник. Когда слушаю, я не знаю, кто дал полковника этому человеку. Что они несут – это просто потрясающе. С такими военными экспертами, конечно, противная сторона далеко уйдет. Ведь сразу видно, где правда. Когда наш Президент выполняет все обещания, то, как мы защищаем своих людей. Сколько бы на Путина не гнали с той стороны, возьмем данные ООН, говорят, что сметают города, ведут войну, забрасывают мясом. Давайте реальные цифры сравним. Вы посмотрите цифра ООН по погибшим среди мирных жителей. Да, каждая жизнь ценна, мы за каждого сопереживаем, но это не массовые бомбардировки, как нам пытаются это преподнести. Самое главное – сопереживание. Ведь мы сопереживаем. Я знаю, что наш Президент сопереживает не только нашим людям, не только российским бойцам, которые отдают свои жизни и здоровье за освобождение украинских земель. Мы сопереживаем и той стороне, тем ребятам, которые непонятно за что гибнут, тем одурманенным молодым и не очень парням, таким же Степанам, Петрам, Иванам с той стороны, которых как мясо бросают. Вы посмотрите этот кошмар.
Южно-Бугское направление – это кошмарное якобы наступление, ради каких-то политических дивидендов на Херсон. Мы увидели эту дорогу, заваленную трупами этих украинских бойцов, ведь у каждого есть мать, сестра, жена, девушка, родители. Ради чего их бросили? Ради каких-то игр Зеленского и его окружения с американцами, чтобы получить очередную партию оружия, очередные бабки получить. И мы сопереживаем. И вы посмотрите, какая реакция с той стороны. Они нам не сопереживают, они ненавидят, а мы любим, мы любим и их, потому что это наши люди. Да, одурманенные, но наши, часть нашего народа. А ведь любовь всегда побеждает ненависть. Мы победили в Великой Отечественной, потому что любили свою родину. Да, ненавидели врага, но не ненавидели немецкий народ. Ведь это Сталину принадлежат слова, что гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается.
Григорий Азаренок:
В отличие от Черчилля, который предлагал всех чуть ли не кастрировать.
Вадим Гигин:
Возьмите план американцев, где предлагали разделить Германию на сотни кусков, по крайней мере, на пять Германий. А кто всегда выступал за единую демократическую Германию? Советский Союз. Про это мало кто помнит. Именно Советский Союз выступал за единую Германию. И наш символ Победы – это воин с мечом, но держащий ребенка на руках в Трептов-парке. Я думаю, что тут для всех должно быть очевидно, на чьей стороне правда.
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