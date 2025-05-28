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Гигин о Западной Европе: обанкротившаяся элита идет по пути эскалации

28 мая 2025 20:38
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Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим доклад Александру Лукашенко губернатора Брестской области, День пограничника и другие важнейшие международные события. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Гигин о Западной Европе: обанкротившаяся элита идет по пути эскалации-1

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Они нас обвиняют в том, что мы свою идеологию строим, как осажденная крепость. Да нет у нас такого. Это вы так себя строите! Как бы Прибалтика и Польша выиграла, если бы развивала нормальные экономические связи с Россией? Так вот, Словакия это понимает, Венгрия это понимает. В Словении уже начали понимать, в Австрии начинают понимать. Но они пытаются загнать себя в тупик. Это элита, которая полностью знаете, такой термин политический обанкротилась. И вот обанкротившаяся элита всегда идет по пути эскалации, с тем, чтобы сохранить себя, принося в жертву собственных граждан и национальные интересы своих стран. Этот процесс классический. Мы наблюдаем на примере Европы. Но вы потерпели поражение. Украине придется капитулировать. Вопрос только об условиях капитуляции. А вам придется с нами договариваться. И опять-таки вопрос заключается: вы это сделаете добровольно и на приемлемых условиях, либо под каким-то давлением обстоятельств, военной ситуации. Трамп вас пугой будет гнать впереди или Джейди Вэнс. Не знаю. Но все равно придется.

# Международная политика # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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