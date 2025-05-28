Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Они нас обвиняют в том, что мы свою идеологию строим, как осажденная крепость. Да нет у нас такого. Это вы так себя строите! Как бы Прибалтика и Польша выиграла, если бы развивала нормальные экономические связи с Россией? Так вот, Словакия это понимает, Венгрия это понимает. В Словении уже начали понимать, в Австрии начинают понимать. Но они пытаются загнать себя в тупик. Это элита, которая полностью знаете, такой термин политический обанкротилась. И вот обанкротившаяся элита всегда идет по пути эскалации, с тем, чтобы сохранить себя, принося в жертву собственных граждан и национальные интересы своих стран. Этот процесс классический. Мы наблюдаем на примере Европы. Но вы потерпели поражение. Украине придется капитулировать. Вопрос только об условиях капитуляции. А вам придется с нами договариваться. И опять-таки вопрос заключается: вы это сделаете добровольно и на приемлемых условиях, либо под каким-то давлением обстоятельств, военной ситуации. Трамп вас пугой будет гнать впереди или Джейди Вэнс. Не знаю. Но все равно придется.