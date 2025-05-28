Гигин о Западной Европе: обанкротившаяся элита идет по пути эскалации

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим доклад Александру Лукашенко губернатора Брестской области, День пограничника и другие важнейшие международные события. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Они нас обвиняют в том, что мы свою идеологию строим, как осажденная крепость. Да нет у нас такого. Это вы так себя строите! Как бы Прибалтика и Польша выиграла, если бы развивала нормальные экономические связи с Россией? Так вот, Словакия это понимает, Венгрия это понимает. В Словении уже начали понимать, в Австрии начинают понимать. Но они пытаются загнать себя в тупик. Это элита, которая полностью знаете, такой термин политический обанкротилась. И вот обанкротившаяся элита всегда идет по пути эскалации, с тем, чтобы сохранить себя, принося в жертву собственных граждан и национальные интересы своих стран. Этот процесс классический. Мы наблюдаем на примере Европы. Но вы потерпели поражение. Украине придется капитулировать. Вопрос только об условиях капитуляции. А вам придется с нами договариваться. И опять-таки вопрос заключается: вы это сделаете добровольно и на приемлемых условиях, либо под каким-то давлением обстоятельств, военной ситуации. Трамп вас пугой будет гнать впереди или Джейди Вэнс. Не знаю. Но все равно придется.