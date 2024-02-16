Гигин о смерти Навального: Путину это точно не нужно. Это надо тем, кто ставит на эскалацию и истерию

Григорий Азаренок, СТВ:

И вот в какой момент это происходит. Не только за месяц до президентских выборов в России. Но и в момент после интервью Такеру Карлсону, когда наметились возможные подходы к какой-то деэскалации. Возможные, очень робкие намеки на возможные решения по украинской проблеме. И тут – ба-бах! Вот это событие! И тут вся машина как с цепи сорвалась: нет, убийцы и так далее. Вы не видите здесь связи?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Конечно, это стечение обстоятельств какое-то удивительное. Предположить, что в эту колонию, «Полярный волк» она называлась, по-моему, проникла какая-то западная агентура и устроила это, у меня пока не оснований. Как вы говорите: давайте дождемся расследования. Но то, понимаете, удивительный трагический символизм: за месяц до президентских выборов. Действительно, вы перечислили все эти обстоятельства. Если бы западникам нужна была бы такая смерть, как будто нужно было бы ее придумать. Кому точно не надо, так это Владимиру Путину. Потому что мы не можем представить ни одно обстоятельство, зачем она нужна ему сейчас. А кому она выгодна? Это тем, кто делает ставку на дальнейшую эскалацию, дальнейшую истерику. Просто им, что называется, как будто карта пошла. Мы видим разгром авдеевской группировки в Украине. Очень психологически важно. Говорят: стратегически она важна – не важна. Важна она в оперативном плане и психологическом. Мы видим, какие записи делают бойцы ВСУ на фронте. Что та бригада сошла, они трусы, что эти уходят и так далее. Это очевидный уже на данном, по крайней мере, участке развал фронта. Да, победа России.

На Западе усиливаются настроения на некую деэскалацию. Представьте, сейчас идет очередной раз продавление голосования по пакету помощи Зеленскому. И вот тем, кто продавливает, демократам администрации Байдена, продемократическим республиканцам, там есть и такие. Это просто как лыко в строку в данном случае. Для Запада это повод, которым они будут пользоваться на полную катушку.

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