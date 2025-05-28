Гигин о пертурбациях Трампа: выстраивать политику исходя из того, что он заявляет, говорит о низком уровне этих политиков

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Всерьез строить политику, исходя из того, что заявил Трамп, это крайне странно. Он сделал резкое заявление, хамское в адрес Владимира Путина. Понятно, человек находится в эмоциональном состоянии. Оказалось, что проблема, с которой он столкнулся, более сложна, чем он это мог себе представить. И одно это заявление породило у них надежду, что, наконец, они Трампа убедили и, наконец, они Трампа перетащили на свою сторону. Понимаете, как бы не был эмоционален Трамп, у него все-таки это человек, это политика, у него есть какие-то устойчивые представления. Владимиру Путину. он же ведь почему так в сердцах сказал? Потому что говорит: я вот всегда с ним ладил. Он все равно Владимира Путина уважает. И он понимает, что Владимир Путин – это достойный оппонент, партнер по переговорам, как угодно назовите. А Зеленского он презирает. Он никогда к Зеленскому хорошо относиться не будет. Потому что Зеленский – это часть враждебного ему лагеря: Макрон, Туск, Шольц – это все порождение той демократической администрации Белого дома, которая была до него и которая сейчас пытается его свергнуть, уйдя в оппозицию. Они все – часть вот этого антитрамповского клана. И он прекрасно это понимает. Зеленский – это его личный враг. Он может быть, об этом публично не говорит. Он может с ним общаться. Он может ему позвонить. Но это политика. Он вынужден его терпеть. Он может сделать риторическое заявление против Путина. Но ничего психологии Трампа коренным образом не изменится. Это не значит, что американцы прекратят помощь Украине. Там есть очень много серьезных вещей. Например, многие договоры, контракты заключены, соглашения долгосрочные. В этом году, я вам сразу скажу, Украина получит больше американского оружия, чем она получила в прошлом году. Но это никак не изменит личное отношение Трампа. И выстраивать политику исходя из того, что заявил Трамп в последнее время – это просто говорит о низком уровне этих политиков.