Гигантский лабиринт в виде Микки Мауса появился на юге Германии
Новости Германии. Мультфильмы детства. Гигантский лабиринт в виде Микки Мауса и его подружки Минни появился на юге Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так местный житель Улли Эрнст отметил столетие компании-создателя этих, пожалуй, знакомых каждому персонажей. Более 3 тысяч квадратных километров, или 360 тысяч растений: прогулки по лабиринту среди подсолнухов превращаются в настоящий квест.
Магдалена Сторхас, жительница Германии:
Нам нравится, что лабиринты посвящены разным темам. Всегда появляется что-то новое, что можно исследовать. Детям нравится бегать, играть и что-нибудь находить.
Помогали в создании лабиринта Улли 22 человека, в том числе студенты из Мюнхена. Получилась отличная команда, рассказывает жена идейного вдохновителя. Для их семьи лабиринты не в новинку. Этот уже 25-й. Предыдущие были посвящены разным знаменитостям, включая Леонардо да Винчи, Эйнштейна и Бетховена, а также разным частям света и разным странам.