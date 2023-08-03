Гигантский лабиринт в виде Микки Мауса появился на юге Германии

Новости Германии. Мультфильмы детства. Гигантский лабиринт в виде Микки Мауса и его подружки Минни появился на юге Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так местный житель Улли Эрнст отметил столетие компании-создателя этих, пожалуй, знакомых каждому персонажей. Более 3 тысяч квадратных километров, или 360 тысяч растений: прогулки по лабиринту среди подсолнухов превращаются в настоящий квест.

Магдалена Сторхас, жительница Германии:

Нам нравится, что лабиринты посвящены разным темам. Всегда появляется что-то новое, что можно исследовать. Детям нравится бегать, играть и что-нибудь находить.