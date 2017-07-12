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Гигантский айсберг откололся от Антарктиды: что будет дальше

12 июля 2017 17:34
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Новости мира. Айсберг века. В свободное плавание отправилась глыба льда толщиной примерно в 200 м и размером около 6 тыс. кв. км. Часть западного ледника Ларсен С, самого большого из шельфовых ледников Антарктиды, откололась и образовала один из самых крупных за всю историю наблюдений айсбергов.

Айсберг был зафиксирован американским спутником, который пролетал над ледником Ларсен С.

Как отмечает Джонатан Эймос, научный корреспондент Би-би-си, «ученые ждали этого события: они уже больше десяти лет наблюдали за ростом трещины в леднике Ларсен С. С 2014 года продвижение трещины ускорилось, и рождение нового гигантского айсберга выглядело делом ближайшего времени».

Гигантский айсберг откололся от Антарктиды: что будет дальше -1



Что будет с айсбергом дальше, предсказать невозможно. Ответить на этот вопрос затрудняется и Адриан Лакман из университета Суонси, руководивший исследованием в Антарктике.

Адриан Лакман, ученый:
Он может остаться целым, однако более вероятно, что он расколется на куски. Некоторые из обломков льда могут оставаться в том же районе десятилетия, а другие части айсберга могут поплыть к северу в теплые воды.

Мнения относительно дальнейшей судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также противоречивы. Одни считают, что он будет постепенно расти, другие  – что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к полному его разрушению.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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