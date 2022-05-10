Гибелью 7 человек завершились антиправительственные протесты на Шри-Ланке

Новости Шри-Ланки. Погромами и массовыми беспорядками завершились антиправительственные протесты на Шри-Ланке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты громили витрины магазинов, жгли машины и автобусы. Сообщается о семи погибших.
Новости Шри-Ланки. Погромами и массовыми беспорядками завершились антиправительственные протесты на Шри-Ланке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты громили витрины магазинов, жгли машины и автобусы. Сообщается о семи погибших.
Митингующие требовали от властей решить проблему нехватки продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе топлива, а также постоянного отключения электричества. Беспорядки начались после того, как на мирную демонстрацию напала толпа людей, поддерживающих правительство. Чтобы не допустить кровопролития, полиции пришлось применить дубинки, слезоточивый газ и водометы.
С большим трудом правоохранителям удалось развести противоборствующие стороны, но не восстановить порядок. После произошедших событий в стране объявлен комендантский час. О своей отставке заявил премьер-министр. Протесты на Шри-Ланке не прекращаются с апреля. Жители обвиняют руководство в неспособности справиться с экономическим кризисом.