Германия выделит 11 млрд евро на борьбу с причинами миграционного кризиса

Правда, ситуацию это особо не улучшило. Впрочем, в Берлине решили попробовать снова. На этот раз запланированный бюджет расписан более основательно. Так, на борьбу с причинами миграции – они, кстати, в документе не называются – будут выделены 11 миллиардов евро. Более 9 миллиардов – на соцвыплаты после процедур предоставления убежища. И еще порядка трех будут переданы федеральным землям и муниципалитетам. Утвердить проект в Берлине могут уже в начале мая. После его обсуждения на заседании Кабинета министров.