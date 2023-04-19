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Германия выделит 11 млрд евро на борьбу с причинами миграционного кризиса

19 апреля 2023 19:06
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Новости Германии. 27 миллиардов евро готовы потратить власти Германии на борьбу с миграционным кризисом. Почти столько же выделяли в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия выделит 11 млрд евро на борьбу с причинами миграционного кризиса-1

Правда, ситуацию это особо не улучшило. Впрочем, в Берлине решили попробовать снова. На этот раз запланированный бюджет расписан более основательно. Так, на борьбу с причинами миграции – они, кстати, в документе не называются – будут выделены 11 миллиардов евро. Более 9 миллиардов – на соцвыплаты после процедур предоставления убежища. И еще порядка трех будут переданы федеральным землям и муниципалитетам. Утвердить проект в Берлине могут уже в начале мая. После его обсуждения на заседании Кабинета министров.

# Беженцы # Новости Германии # Фотофакт

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