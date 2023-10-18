Германия ввела пограничный контроль с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией, но пока на 10 дней

Германия вводит пограничный контроль с рядом стран. Это Польша, Чехия, Швейцария и Австрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые правила будут действовать 10 дней, но могут быть продлены. Причина растущий поток беженцев. С начала года на границе Польши с Германией задержано более 800 нелегальных мигрантов, а на границе со Словакией и Чехией – полтысячи человек.