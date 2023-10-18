Прямой эфир

Германия ввела пограничный контроль с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией, но пока на 10 дней

18 октября 2023 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Германия вводит пограничный контроль с рядом стран. Это Польша, Чехия, Швейцария и Австрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия ввела пограничный контроль с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией, но пока на 10 дней-1

Новые правила будут действовать 10 дней, но могут быть продлены. Причина растущий поток беженцев. С начала года на границе Польши с Германией задержано более 800 нелегальных мигрантов, а на границе со Словакией и Чехией – полтысячи человек.

# Граница # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский признался в применении ВСУ ракет ATACMS
18 октября 2023 07:00

Зеленский признался в применении ВСУ ракет ATACMS

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не имеет отношения к атаке по больнице в секторе Газа
18 октября 2023 06:43

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не имеет отношения к атаке по больнице в секторе Газа

ПВО РФ перехватила за ночь 28 украинских БПЛА
18 октября 2023 06:31

ПВО РФ перехватила за ночь 28 украинских БПЛА