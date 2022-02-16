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Германия увеличивает свой военный контингент в Литве

16 февраля 2022 08:52
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Германия увеличивает свой военный контингент в Литве. Она отправляет туда около 400 солдат и более сотни единиц техники и тяжелого вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия увеличивает свой военный контингент в Литве-1

Они пополнят сводный батальон НАТО, который сейчас находится в стране. Возможно, Берлин и не хотел этого делать, но после критики со стороны союзников по Североатлантическому альянсу вынужден был объявить об увеличении своей военной группы в Литве. Стоит отметить, что, помимо солдат из Германии, группу своих войск туда отправили Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Чехия. Это сделано для укрепления восточных рубежей НАТО от якобы растущей российской агрессии.

# Международная политика # Фотофакт

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