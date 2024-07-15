Германия тайно поставила ВСУ очередную партию вооружения

Германия недавно тайно направила Украине очередную партию военного груза, в том числе 39 единиц танков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Merkur.

В дополнение к амуниции в поставку вошли различные виды оборудования, в том числе мостоукладочные, технические и эвакуационные танки, а также саперные танки. Ожидается, что это поможет создать на Украине ударную группировку.

Также отмечается поставка реактивных систем залпового огня HIMARS, которые были приобретены в США для переброски в зону конфликта на Украине. США также обещали объявить о финансовой поддержке Украины в следующем году.