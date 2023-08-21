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Германия сокращает расходы на армию

21 августа 2023 11:20
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Новости Германии. Германия из-за нехватки денег сокращает свои расходы. Даже финансирование армии будет урезано. В правительстве страны заявили, что решили отказаться от обязательства тратить 2 % ВВП на оборону, как это предусмотрено договоренностями стран-участниц НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия сокращает расходы на армию-1

И это несмотря на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал союзникам по альянсу, что с каждым годом будет все больше и больше выделять средств на военные нужды. Пока неясно, будет ли Германия поддерживать свои оборонные расходы хотя бы на нынешнем уровне. Эксперты считают, вряд ли. Даже из специально выделенных 100 миллиардов евро для поддержания армии в боевой готовности правительство пока не потратило ни цента.

# Экономический кризис # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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