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Германия собирается выдать Испании Пучдемона за растрату госсредств

13 июля 2018 06:28
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Новости Германии. Германия собирается выдать Испании экс-главу правительства Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Германия собирается выдать Испании Пучдемона за растрату госсредств-1

Основание для экстрадиции Карлеса Пучдемона – обвинение в растрате госсредств. При этом уточняется, что его высылка в связи с обвинениями в организации бунта недопустима.

Напомним, в Испании против бывшего главы Каталонии и нескольких других местных политиков возбуждено уголовное дело.

# Международная политика # Фотофакт

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