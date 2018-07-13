Германия собирается выдать Испании Пучдемона за растрату госсредств

Новости Германии. Германия собирается выдать Испании экс-главу правительства Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Основание для экстрадиции Карлеса Пучдемона – обвинение в растрате госсредств. При этом уточняется, что его высылка в связи с обвинениями в организации бунта недопустима.

Напомним, в Испании против бывшего главы Каталонии и нескольких других местных политиков возбуждено уголовное дело.