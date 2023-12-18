Германия собирается перебросить в Литву более 4 тысяч солдат

Германия собирается в ближайшие годы перебросить в Литву более 4 тысяч солдат Бундесвера, об этом сообщают немецкие СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое присутствие военного контингента на восточном фланге НАТО связано со страхом прибалтийских стран по поводу возможного начала войны с Россией. Европейские военные министры уверены, что Россия и Беларусь в скором времени планируют вторжение в страны Североатлантического альянса и Евросоюза. Самой опасной точкой на карте они выделили Сувалкский коридор. Но такие предположения остаются необоснованными. Ведь никаких угрожающих сигналов не поступало ни в сторону европейских стран, ни в сторону всего Альянса.