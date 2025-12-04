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Германия развёртывает новую систему противоракетной обороны

04 декабря 2025 10:47
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Германия первой в Европе развернула высокотехнологичную систему для обнаружения и перехвата баллистических ракет большой дальности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия развёртывает новую систему противоракетной обороны -2

Три установки были приобретены у Израиля и обошлись немецкому бюджету в четыре миллиарда долларов. Этот контракт входит в число самых крупных заказов Бундесвера за последние четыре года и является частью программы масштабного перевооружения, объявленной Берлином. Власти приняли решение о более широком развертывании этих установок к концу десятилетия. Планируется, что системы противоракетной обороны появятся во многих районах на севере и юге Германии.

# Германия

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