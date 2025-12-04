Германия развёртывает новую систему противоракетной обороны

Три установки были приобретены у Израиля и обошлись немецкому бюджету в четыре миллиарда долларов. Этот контракт входит в число самых крупных заказов Бундесвера за последние четыре года и является частью программы масштабного перевооружения, объявленной Берлином. Власти приняли решение о более широком развертывании этих установок к концу десятилетия. Планируется, что системы противоракетной обороны появятся во многих районах на севере и юге Германии.