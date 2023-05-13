Германия поставит в Украину 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных дронов и другую технику

Германия собирается отправить в Украину очередную партию военной техники. На этот раз поставка обойдется Берлину в 2 миллиарда 700 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что уже в ближайшие месяцы Киев получит 20 боевых машин пехоты, три десятка танков Leopard 1, 200 разведывательных дронов, а также логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Германия усиливает военную поддержку Киева на фоне истощения собственных запасов. Как ранее стало известно, страна намерена закупить более 120 танков Leopard взамен отправленных в Украину.