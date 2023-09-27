Германия отложила поставку ракет Taurus ВСУ из-за страха перед Россией

Германия отложила поставку ракет Taurus в Украину в связи с обеспокоенностью по поводу России. Об этом сообщает Wall Street Journal, пишет РИА Новости.

Федеральный канцлер Олаф Шольц обеспокоен тем, что нахождение немецких военнослужащих для обслуживания сложного оборудования в районе конфликта может обострить ситуацию.

Представитель Шольца сообщил, что пока не было принято никакого решения относительно предстоящих поставок ракет. Тем не менее подчеркивается, что поставка может быть утверждена, если США отправят в Украину аналогичные вооружения.

Главный вопрос состоит в том, что радиус поражения ракет составляет 500 км, что противоречит берлинским принципам. В настоящее время обсуждается вопрос о возможности программирования ракет таким образом, чтобы они исключали возможность ударов по российской территории.