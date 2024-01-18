Германия не планирует поставлять Украине боеприпасы

Он назвал дефицит боеприпасов очень актуальной проблемой. А вот ее решение возложил на союзников. Рустем Умеров обратился к западным партнерам с просьбой о помощи. Но число желающих спонсировать киевский режим сокращается. Парламент Германии проголосовал против поставок Украине дальнобойных ракет. Несогласие высказали 485 депутатов. Голосов «за» было почти в три раза меньше. Эксперты полагают, что решение связано с опасением политических элит Германии быть втянутыми в прямой конфликт с Москвой.