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Германия не будет выдавать призванных в армию украинцев по требованию Киева

22 декабря 2023 14:10
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Министр юстиции Германии Марко Бушман сообщил, что ФРГ не будет высылать граждан Украины, подлежащих призыву на воинскую службу по просьбе Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Он также подчеркнул, что людей не будут принудительно призывать или посылать на войну против их воли.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. Тем не менее как отметил депутат от ХДС Родерих Кизеветтер вероятность формирования 10 дивизий из украинских граждан в Германии маловероятна.

# Международная политика

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