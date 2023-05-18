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Германия не будет поставлять истребители Украине

18 мая 2023 08:10
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Германия не будет поставлять истребители Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ. По его словам, для этого просто нет технической возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Германия не будет поставлять истребители Украине-1

Ни компетенций, ни самих самолетов в стране нет, подчеркнул политик и переложил ответственность на США. Мол, все равно отправка истребителей будет зависеть от Белого дома, а потому Германия играть ключевую роль в этом вопросе точно не будет. Таким образом, рассчитывать на помощь Берлина Киеву не приходится.  

# Международная политика # Фотофакт

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