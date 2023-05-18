Германия не будет поставлять истребители Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ. По его словам, для этого просто нет технической возможности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ни компетенций, ни самих самолетов в стране нет, подчеркнул политик и переложил ответственность на США. Мол, все равно отправка истребителей будет зависеть от Белого дома, а потому Германия играть ключевую роль в этом вопросе точно не будет. Таким образом, рассчитывать на помощь Берлина Киеву не приходится.