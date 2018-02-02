Прямой эфир

Германия изменила правила приёма семей беженцев

02 февраля 2018 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Парламент Германии проголосовал за возобновление программы по воссоединению семей беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия изменила правила приёма семей беженцев-1

Германия изменила правила приёма семей беженцев-3

Она позволяет гражданам других стран, родственники которых получили особый статус, также переехать в ФРГ. Однако здесь будут действовать некоторые ограничения. В законопроекте отмечается, что число приезжающих в Германию беженцев по данной программе не может превышать квоты в тысячу человек в месяц. А беженцы должны официально считаться «политическими» или «военными».

# Фотофакт # Беженцы

Другие новости рубрики

Все новости
В США мусоровоз врезался в пассажирский поезд, в котором были конгрессмены: есть жертвы
01 февраля 2018 13:49

В США мусоровоз врезался в пассажирский поезд, в котором были конгрессмены: есть жертвы

В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде в день президентских выборов
01 февраля 2018 11:45

В России ликвидировали злоумышленника, готовившего атаку в Нижнем Новгороде в день президентских выборов

В Стамбуле автобус протаранил остановку общественного транспорта. Погибли три местных жителя
01 февраля 2018 11:37

В Стамбуле автобус протаранил остановку общественного транспорта. Погибли три местных жителя