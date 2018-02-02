Германия изменила правила приёма семей беженцев

Она позволяет гражданам других стран, родственники которых получили особый статус, также переехать в ФРГ. Однако здесь будут действовать некоторые ограничения. В законопроекте отмечается, что число приезжающих в Германию беженцев по данной программе не может превышать квоты в тысячу человек в месяц. А беженцы должны официально считаться «политическими» или «военными».